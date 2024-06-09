В WhatsApp начали массово красть аккаунты

Мошенники вновь активизировались и начали массово красть аккаунты пользователей WhatsApp, предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Схема не нова, но все также эффективна. Злоумышленники создают поддельные веб-сайты, которые в точности повторяют официальные страницы WhatsApp. Через уже украденные аккаунты рассылают фишинговые ссылки, которые часто маскируют под просьбу проголосовать в детском конкурсе или поставить лайк.

Пользователи, переходя по таким ссылкам и вводя личные данные, как им кажется на официальном сайте WhatsApp, невольно передают доступ к своим аккаунтам. Заполучив профиль в мессенджере мошенники не только получают доступ к личной информации, но и используют его для дальнейших махинаций.

Усугубляет ситуацию и возможная установка вредоносного программного обеспечения на устройства пользователей через фишинговые сайты. В таком случае под угрозой оказываются не только данные в WhatsApp, а на устройстве в целом.

Для защиты своего аккаунта и личной информации пользователям WhatsApp рекомендуется избегать перехода по подозрительным ссылкам, игнорировать сообщения и звонки от неизвестных лиц, а также не хранить чувствительные данные на своих мобильных устройствах.