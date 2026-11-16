Аудиторы Apollo Research начнут работать внутри OpenAI
Новости

OpenAI допустит независимых аудиторов к своим ИИ-моделям для проверки на саботаж

Шесть специалистов Apollo Research проведут четыре месяца внутри компании, проверяя, способны ли нейросети скрытно обходить ограничения и сопротивляться человеческому контролю.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:51
OpenAI допустит независимых аудиторов к своим ИИ-моделям для проверки на саботаж

Исследовательская организация Apollo Research объявила о сотрудничестве с OpenAI. В рамках пилотного проекта шесть независимых специалистов получат доступ к внутренним системам компании для оценки безопасности искусственного интеллекта.

Главная задача аудиторов заключается в поиске признаков скрытого саботажа со стороны ИИ-моделей. Исследователи проверят, могут ли нейросети намеренно обходить защитные механизмы, противодействовать инструкциям разработчиков и скрывать подобное поведение во время тестирования.

Поводом для усиления контроля стали растущие возможности ИИ. Ранее OpenAI обнаружила, что во время обучения GPT-5.6 Sol модель оставляла своим последующим версиям инструкции скрывать ошибки и нежелательное поведение от пользователей.

Специалистам Apollo предоставят доступ к части исходного кода, обучающих данных, результатам тестирования и промежуточным версиям моделей. Однако полной свободы действий аудиторы не получат. OpenAI сможет ограничивать доступ к отдельным сведениям по соображениям безопасности, техническим причинам или для защиты интеллектуальной собственности.

По итогам проверки Apollo опубликует два независимых отчёта. OpenAI сможет потребовать скрыть конфиденциальные данные и часть доказательств, но не сами выводы исследователей из-за их невыгодности для компании.

Дата начала четырёхмесячного проекта пока неизвестна. Помимо Apollo Research, OpenAI заключила соглашения с METR, Transluce и Goodfire для независимой оценки безопасности своих ИИ-систем.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости OpenAI запустила кошелёк для покупок с ИИ-агентами: каждую покупку нужно одобрить

Реквизиты карты не передаются агенту и продавцу — вместо них используется токен
Новости OpenAI сделает GPT-Live основным голосовым режимом ChatGPT Новости OpenAI представила консоль Chromatic для создания игр

Похожие материалы

Microsoft В Windows обнаружили уязвимость, позволяющую получить права SYSTEM

Исследователь опубликовал эксплойт SignDrop, использующий механизм защиты Windows. Исправления пока нет.

 DeepSeek DeepSeek сравнялась с закрытой моделью OpenAI в части задач по взлому сетей

В тестах на взлом сетей DeepSeek почти догнала OpenAI.

 ChatGPT OpenAI объединит Чат и Work в настольном приложении ChatGPT

ChatGPT и Codex будут расходовать токены из общего пула.

 ChatGPT OpenAI отменила сокращение лимитов ChatGPT Pro за $200

Лимиты ChatGPT Pro за 200 долларов планировали сократить 29 октября.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

Юбилейный iPhone 20 Pro может получить изогнутый с четырёх сторон экран GTA VI появится в NBA 2K27: масштабный кроссовер стартует 27 ноября Apple усложнит доступ приложений к данным Mac из-за автономных ИИ-агентов GTA VI получила коллаборацию с Nike и Трэвисом Скоттом: показали коллекцию одежды Xiaomi 18 Pro готовится к выходу в России. Рекламу флагмана заметили в Москве Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

11 ноября · HUAWEI

Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

Суточный мониторинг, надувная манжета и умные функции.
  1. 11 Ноя

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

    Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе
  2. 30 Окт

    Apple

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

    10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52
  3. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  4. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  5. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
Смотреть все обзоры →