В Steam новая распродажа — скидки до 90%

Магазин игр Steam запустил новую распродажу, где со скидками до 90% отдают более тысячи игр. В том числе есть настоящие хиты. Полный перечень есть по ссылке.
В списке отметим такие игры:
- Bloodstained: Ritual of the Night — 749 рублей (-50%)
- Breathedge — 325 рублей (-30%)
- Children of Morta — 232 рубля (-50%)
- Control Ultimate Edition — 639 рублей (-60%)
- Imperator: Rome — 181 рубль (-75%)
- Magicka 2 — 87 рублей (-75%)
- Peace, Death! — 44 рубля (-70%)
- Plague Inc.: Evolved — 118 рублей (-66%)
- Red Dead Redemption 2 — 1674 рубля (-33%)
- RPG Maker MV — 269 рублей (-80%)
- SCUM — 540 рублей (-40%)
- Syrian Warfare — 122 рубля (-72%)
Это, разумеется, только часть, всего на распродаже представлено 1100 наименований игр. Мероприятие продлится до 26 июля.
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