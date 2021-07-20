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Новости

В Steam новая распродажа — скидки до 90%

Магазин игр Steam запустил новую распродажу, где со скидками до 90% отдают более тысячи игр. В том числе есть настоящие хиты. Полный перечень есть по ссылке.

В списке отметим такие игры:

  • Bloodstained: Ritual of the Night — 749 рублей (-50%)
  • Breathedge — 325 рублей (-30%)
  • Children of Morta — 232 рубля (-50%)
  • Control Ultimate Edition — 639 рублей (-60%)
  • Imperator: Rome — 181 рубль (-75%)
  • Magicka 2 — 87 рублей (-75%)
  • Peace, Death! — 44 рубля (-70%)
  • Plague Inc.: Evolved — 118 рублей (-66%)
  • Red Dead Redemption 2 — 1674 рубля (-33%)
  • RPG Maker MV — 269 рублей (-80%)
  • SCUM — 540 рублей (-40%)
  • Syrian Warfare — 122 рубля (-72%)

Это, разумеется, только часть, всего на распродаже представлено 1100 наименований игр. Мероприятие продлится до 26 июля.

Источник:
Steam

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