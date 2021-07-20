В Steam новая распродажа — скидки до 90%

Магазин игр Steam запустил новую распродажу, где со скидками до 90% отдают более тысячи игр. В том числе есть настоящие хиты. Полный перечень есть по ссылке.

В списке отметим такие игры:

Bloodstained: Ritual of the Night — 749 рублей (-50%)

Breathedge — 325 рублей (-30%)

Children of Morta — 232 рубля (-50%)

Control Ultimate Edition — 639 рублей (-60%)

Imperator: Rome — 181 рубль (-75%)

Magicka 2 — 87 рублей (-75%)

Peace, Death! — 44 рубля (-70%)

Plague Inc.: Evolved — 118 рублей (-66%)

Red Dead Redemption 2 — 1674 рубля (-33%)

RPG Maker MV — 269 рублей (-80%)

SCUM — 540 рублей (-40%)

Syrian Warfare — 122 рубля (-72%)

Это, разумеется, только часть, всего на распродаже представлено 1100 наименований игр. Мероприятие продлится до 26 июля.