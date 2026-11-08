Epic Games Launcher получит поддержку SteamOS и других дистрибутивов Linux

Epic Games планирует поддерживать SteamOS в Linux-версии Epic Games Launcher. Об этом директор по коммуникациям компании Джейк Джонс сообщил, отвечая на вопрос о замене AppImage пакетами .deb.

Поддержка лаунчера не гарантирует появления Fortnite на Steam Deck. Epic заявила, что портативная консоль Valve «не поддерживает функции, необходимые для нашего решения Easy Anti-Cheat v2». Но компания ведёт переговоры с Valve и надеется обеспечить поддержку консоли в будущем.

Epic планирует поддерживать и другие дистрибутивы, включая Fedora, Cachy и Omarchy. Лаунчер пока остаётся в предварительной версии.

Компания тестирует и оценивает форматы распространения. Вместо AppImage лаунчер распространяется в пакетах .deb для Debian и Ubuntu, но поддержку AppImage обещают вернуть в ноябре.