Call of Duty: Modern Warfare 4 получила 92% положительных отзывов на Steam
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Call of Duty: Modern Warfare 4 получила 92% положительных отзывов на Steam

Игра набрала 92% положительных оценок на Steam за 3,1 тыс. отзывов, обогнав предыдущие части серии.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:07
Call of Duty: Modern Warfare 4 получила 92% положительных отзывов на Steam

Call of Duty: Modern Warfare 4, разработанная Infinity Ward и изданная Activision, получила 92% положительных отзывов на Steam за 3,1 тысячи пользовательских оценок. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие в серии, обогнав даже Modern Warfare 2019 года, который имел 79% положительных отзывов.

Игра доступна для предзаказа, а кампания станет доступна для игроков с 19 октября. Официальный релиз состоится 23 октября, но уже сейчас игроки, предзаказавшие игру, могут оценить её. Согласно данным SteamDB, количество игроков, оставивших отзывы, растёт, что свидетельствует о высоком интересе к проекту.

В отличие от Black Ops 7, имеющего 37% положительных отзывов, Modern Warfare 4 демонстрирует значительно более высокую оценку. Это особенно важно, учитывая, что предыдущие части серии, такие как Modern Warfare 2 (2022), имели всего 45% положительных отзывов. Ранее, в 2023 году, IGN оценил кампанию Modern Warfare 4 на 8 из 10 баллов, что подтверждает высокую оценку игры.

Следующим этапом для игры станет релиз DMZ, режима extraction shooter, который станет доступен для предзаказчиков уже 20 октября. Официальный релиз многопользовательского режима запланирован на 23 октября, что, вероятно, повлияет на дальнейшие оценки игроков.

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