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В США продают легендарный Бэтмобиль по цене нового суперкара

Мечта фанатов Бэтмена.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 16:06

На продажу выставили редкую реплику Бэтмобиля из фильмов Тима Бёртона. Машина построена на базе переработанного Chevrolet Impala.

В США продают легендарный Бэтмобиль по цене нового суперкара
В США продают легендарный Бэтмобиль по цене нового суперкара
В США продают легендарный Бэтмобиль по цене нового суперкара

Под капотом у автомобиля стоит мощный двигатель V8, а спереди установлен декоративный фальш-реактивный двигатель — точь-в-точь как в оригинальной ленте. Интерьер обшит кожей и усыпан множеством кнопок и переключателей для полного погружения в атмосферу Готэма.

В США продают легендарный Бэтмобиль по цене нового суперкара

Бэтмобиль полностью на ходу и готов к использованию на дорогах общего пользования — если только местные полицейские не будут против появления такого монстра на улицах.

Стоимость автомобиля — $260 000 (примерно 21 млн рублей по текущему курсу).

Кстати, недавно компания Action Vehicle представила ещё одну новинку — реалистичную копию бронированного Бэтмобиля, официально одобренную Warner Bros.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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