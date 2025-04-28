В США продают легендарный Бэтмобиль по цене нового суперкара

На продажу выставили редкую реплику Бэтмобиля из фильмов Тима Бёртона. Машина построена на базе переработанного Chevrolet Impala.

Под капотом у автомобиля стоит мощный двигатель V8, а спереди установлен декоративный фальш-реактивный двигатель — точь-в-точь как в оригинальной ленте. Интерьер обшит кожей и усыпан множеством кнопок и переключателей для полного погружения в атмосферу Готэма.

Бэтмобиль полностью на ходу и готов к использованию на дорогах общего пользования — если только местные полицейские не будут против появления такого монстра на улицах.

Стоимость автомобиля — $260 000 (примерно 21 млн рублей по текущему курсу).

Кстати, недавно компания Action Vehicle представила ещё одну новинку — реалистичную копию бронированного Бэтмобиля, официально одобренную Warner Bros.