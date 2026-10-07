Первый новый Jaguar за восемь лет получил 1016 л.с. и цену от $172 тысяч

Jaguar представил Type 01, свой первый серийный электромобиль после масштабного ребрендинга. Новинка стала первой новой моделью марки за восемь лет.

Type 01 получил четырёхдверный кузов длиной 5,2 метра и три электромотора суммарной мощностью 1016 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а примерно со 100 до 180 км/ч ещё за четыре секунды.

Электромобиль оснащён батареей ёмкостью 118 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 400 миль, или около 644 км. Быстрая зарядка за 13 минут должна добавить примерно 320 км пробега.

Предзаказы на Jaguar Type 01 откроют в начале 2027 года. Стартовая цена составит £130 тысяч, около $172 тысяч.

Модель стала серийным продолжением концепта Type 00, который Jaguar показал в конце 2024 года после смены фирменного стиля.