Mercedes-AMG представила GT SUV с трёхмоторной системой и мощностью 1153 л.с.
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Mercedes-AMG представила GT SUV с трёхмоторной системой и мощностью 1153 л.с.

GT 53 получит два мотора и батарею ёмкостью 106 кВт·ч.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:12
GT 63 разгоняется до 97 км/ч за 2,4 секунды, поступит в продажу в 2027 году

Mercedes-AMG представила трёхмоторный электрический внедорожник GT SUV мощностью до 1153 л.с. Модель станет первым полноразмерным внедорожником, полностью самостоятельно разработанным Mercedes, и поступит в продажу в США летом 2027 года. Всего будут доступны три версии — GT 53, GT 55 и флагманская GT 63, которая разгоняется с 0 до 97 км/ч за 2,4 секунды.

GT 55 и GT 63 оснащены аккумулятором на 128 кВт·ч, поддерживают зарядку до 710 кВт и имеют три электромотора — один спереди и два сзади, передний может отключаться для экономии энергии. GT 53 получит два мотора и батарею ёмкостью 106 кВт·ч.

По данным компании, аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% за 12 минут. За 10 минут GT 53 получит около 380 км запаса хода, а GT 55 и GT 63 — около 450 км. Запас хода флагманской модели GT 63 — до 700 км без подзарядки.

GT 63 разгоняется до 97 км/ч за 2,4 секунды, поступит в продажу в 2027 году
GT 63 разгоняется до 97 км/ч за 2,4 секунды, поступит в продажу в 2027 году
GT 63 разгоняется до 97 км/ч за 2,4 секунды, поступит в продажу в 2027 году

В салоне установлена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и 14-дюймовый центральный монитор. Операционная система MB.OS получит поддержку ИИ-агентов ChatGPT, Microsoft и Google.

В апреле 2026 года Mercedes представила электрический седан C-Class, в мае — электромобиль AMG GT. Обе модели должны поступить в продажу в начале 2027 года, что предваряет выход GT SUV на рынок.

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