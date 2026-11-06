Умное кольцо за $399 научили управлять ИИ-агентами, музыкой и звонками

Компания Aina представила умное кольцо Aina Ring, предназначенное для взаимодействия с ИИ-агентами. Устройство получило небольшой дисплей, механический джойстик, микрофон и динамик.

Главная особенность заключается в возможности подтверждать или отклонять действия ИИ одним движением пальца. Например, агент может предложить заказать Uber, включить музыку или отправить сообщение о задержке на встречу. Пользователю достаточно выбрать нужное действие на кольце.

Aina Ring подключается к iPhone и Mac. Система учитывает данные календаря, местоположение и привычки владельца, чтобы предлагать подходящие действия. Кольцо также позволяет управлять звонками, записывать голосовые заметки и переключать музыку.

Корпус изготовлен из титана. При этом возможности устройства зависят от поддержки сторонних приложений, а часть программных функций пока находится в разработке.

Предзаказы открыты по цене $399. После завершения стартового предложения стоимость вырастет до $499. Начало поставок запланировано на январь 2027 года.