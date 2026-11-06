Beget признал, что резервные копии VPS доступны лишь половине клиентов
The GEEK :: Новости :: Beget признал, что резервные копии VPS доступны лишь половине клиентов
Новости

Beget признал, что резервные копии VPS доступны лишь половине клиентов

Провайдер уточнил масштаб потерь после кибератаки и рассказал о сроках восстановления инфраструктуры.

Редакция The GEEK
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:21

Российский хостинг-провайдер Beget опубликовал новые подробности последствий масштабной кибератаки, произошедшей в ночь с 1 на 2 ноября. Компания признала, что восстановить все данные облачных серверов не удастся.

По актуальной оценке Beget, файловые резервные копии VPS будут доступны только половине пользователей. Ранее провайдер сообщал о сохранности большей части бэкапов, однако после проверки уцелевших серверов оценка изменилась.

Сейчас восстановлено более 60% обычного хостинга. Оставшиеся серверы пострадали сильнее и требуют восстановления из резервных копий. Первые работы по возвращению сайтов планируют начать 7 ноября.

Облачная инфраструктура Beget полностью уничтожена, её приходится создавать заново. Компания рассчитывает подключить первые серверы в течение одного-двух дней, после чего приступить к тестированию.

Атака также затронула внутренние системы провайдера. Для части клиентов потеряны актуальные сведения о привязке аккаунтов к услугам, поэтому специалистам приходится восстанавливать их вручную.

Доступ к сохранившимся резервным копиям планируют предоставить через панель управления ориентировочно в течение пяти дней. При этом Beget предупреждает, что угроза для инфраструктуры всё ещё сохраняется, и продолжает проверку систем совместно со специалистами по кибербезопасности и государственными ведомствами.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости Взлом Beget оказался серьёзнее, чем предполагалось: утрачены данные и часть резервных копий

Злоумышленники получили доступ к управлению инфраструктурой и запустили скрипты удаления данных.
Новости Продажи ноутбуков в России упали на 19%. Покупатели переключаются на восстановленные модели Новости В России запретят курьерам на СИМ-транспорте ездить по тротуарам

Похожие материалы

HUAWEI Третьяковка объединила классиков фотографии и победителей конкурса Huawei XMAGE

Часть представленных произведений широкой публике покажут впервые.

 Россия В России начнут отключать от мобильных сетей незарегистрированные смартфоны

Под контроль попадёт весь «серый» импорт, некоторые смартфоны могут подорожать до 40%.

 Apple Apple и Microsoft обязали хранить переписку пользователей в России

По данным Bloomberg, Apple и Microsoft внесли в российский реестр 2 октября.

 операторы Тарифы на мобильную связь могут стать дороже — Минцифры готовит реформу

В России хотят установить минимальную стоимость мобильной связи.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

Клавиатура iPhone не подсказывает более 100 тысяч слов и фраз, включая «dictator Trump» Apple начала продавать iPad mini с OLED-экраном по цене от $699 Tesla начнёт сворачивать выпуск Cybertruck на единственном известном заводе сборки Браузерная Need for Speed: Underground 2 взорвала интернет Умное кольцо за $399 научили управлять ИИ-агентами, музыкой и звонками Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →