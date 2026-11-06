Beget признал, что резервные копии VPS доступны лишь половине клиентов

Российский хостинг-провайдер Beget опубликовал новые подробности последствий масштабной кибератаки, произошедшей в ночь с 1 на 2 ноября. Компания признала, что восстановить все данные облачных серверов не удастся.

По актуальной оценке Beget, файловые резервные копии VPS будут доступны только половине пользователей. Ранее провайдер сообщал о сохранности большей части бэкапов, однако после проверки уцелевших серверов оценка изменилась.

Сейчас восстановлено более 60% обычного хостинга. Оставшиеся серверы пострадали сильнее и требуют восстановления из резервных копий. Первые работы по возвращению сайтов планируют начать 7 ноября.

Облачная инфраструктура Beget полностью уничтожена, её приходится создавать заново. Компания рассчитывает подключить первые серверы в течение одного-двух дней, после чего приступить к тестированию.

Атака также затронула внутренние системы провайдера. Для части клиентов потеряны актуальные сведения о привязке аккаунтов к услугам, поэтому специалистам приходится восстанавливать их вручную.

Доступ к сохранившимся резервным копиям планируют предоставить через панель управления ориентировочно в течение пяти дней. При этом Beget предупреждает, что угроза для инфраструктуры всё ещё сохраняется, и продолжает проверку систем совместно со специалистами по кибербезопасности и государственными ведомствами.