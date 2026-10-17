Водитель Tesla уснул за рулём с включённым автопилотом и врезался в полицейские машины
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Водитель Tesla уснул за рулём с включённым автопилотом и врезался в полицейские машины

В аварии пострадали двое сотрудников дорожной полиции Калифорнии.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:38
Tesla FSD Driver Asleep During Crash into CHP Vehicles

В Калифорнии водитель Tesla включил систему автопилота Full Self-Driving, уснул за рулём и врезался в автомобили дорожной полиции.

Авария произошла на трассе I-80. Полицейские в тот момент оформляли другое ДТП и перекрыли часть дороги конусами и проблесковыми маячками.

Tesla не остановилась перед перекрытием, проехала через ограждение и врезалась в припаркованную патрульную машину.

Tesla FSD Driver Asleep During Crash into CHP Vehicles

В результате пострадали двое полицейских. Их доставили в больницу. Водитель Tesla также получил лёгкие травмы.

Позже он рассказал сотрудникам полиции, что во время движения спал, а автомобилем управляла система Full Self-Driving.

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