Xiaomi Sky Nomad дебютирует 7 сентября с тремя SUV
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Xiaomi Sky Nomad дебютирует 7 сентября с тремя SUV

Линейка Xiaomi Sky Nomad получит полный привод, чип NVIDIA Drive Thor и запас хода до 1705 км.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:25
Xiaomi Sky Nomad дебютирует 7 сентября с тремя SUV

Xiaomi представит 7 сентября три гибридных SUV серии Sky Nomad. По данным анонса в Weibo, в линейку войдут N70 Pro, N70 Max и семиместный N90 Max.

N90 Max получил двухмоторный полный привод и батарейный пробег до 464 км по циклу CLTC. Общий запас хода с полным баком достигает 1705 км.

N70 Max предложат с батареями на 52 и 76 кВт·ч. Старшая версия проезжает на электротяге до 505 км по CLTC, привод также полный.

Xiaomi Sky Nomad дебютирует 7 сентября с тремя SUV

Все три модели оснастят системой помощи водителю Xiaomi HAD и чипом NVIDIA Drive Thor производительностью 700 TOPS.

Предварительная цена N70 Max составляет 259 900 юаней, N90 Max — 299 900 юаней.

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