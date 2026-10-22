Tesla с FSD насмерть сбила пешехода на трассе I-80
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Tesla с включённым «автопилотом» насмерть сбила 71-летнего мужчину в США

Водитель Tesla с FSD остановился и остался на месте происшествия.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:23
Tesla с включённым «автопилотом» насмерть сбила 71-летнего мужчину в США

В США электромобиль Tesla насмерть сбил 71-летнего мужчину. По словам водителя, в момент аварии была включена система Full Self-Driving (FSD), которая позволяет автомобилю самостоятельно управлять движением, но требует постоянного контроля со стороны человека.

Как сообщает The Verge со ссылкой на San Francisco Chronicle, ДТП произошло 22 октября около 02:30 на скоростной автомагистрали в Калифорнии. Мужчина вышел на проезжую часть, когда Tesla двигалась со скоростью около 110 км/ч.

Дорожная полиция изучила запись видеорегистратора. Судя по кадрам, автомобиль попытался избежать столкновения: начал тормозить и уходить влево, однако всё равно задел пешехода правой передней частью.

По предварительным данным, после первого столкновения мужчину мог сбить как минимум ещё один автомобиль. Водитель Tesla остановился и остался на месте происшествия, остальные участники уехали. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Примечательно, что неделей ранее на той же автомагистрали произошла ещё одна авария с Tesla. Водитель электромобиля признался, что уснул за рулём при использовании FSD и врезался в полицейскую машину. После происшествия дорожная полиция Калифорнии напомнила, что Full Self-Driving не является полноценным автопилотом и не освобождает водителя от ответственности за управление автомобилем.

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