Клавиатура iOS исключает более 100 тысяч слов и фраз
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Клавиатура iPhone не подсказывает более 100 тысяч слов и фраз, включая «dictator Trump»

Цензура от Apple.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:26
Клавиатура iPhone не подсказывает более 100 тысяч слов и фраз, включая «dictator Trump»

Клавиатура iOS не предлагает при наборе свыше 100 тысяч слов и фраз, а при вводе свайпом иногда подменяет их другими. Перечень исключений обнаружил исследователь Дерик Кауфман. Он опубликовал полный список и отдельные версии для разных языков.

Заблокированные фразы не отображаются в подсказках клавиатуры, однако их по-прежнему можно вводить вручную. При наборе свайпом выражения «left wing conspiracy» («заговор левых сил») клавиатура может предложить вместо него «left wrong conspiracy» («левый ошибочный заговор»).

Кауфман обнаружил список ограничений в системных файлах iOS с помощью инструментов OpenAI Codex и Anthropic Claude Code. Перечень хранился в виде хеш-таблицы, содержимое которой удалось восстановить в текстовом формате.

Большинство ограничений касается оскорблений, нецензурной лексики, сексуальной тематики и наркотиков. Однако в списке встречаются и политические выражения, включая «illegal immigrant» («нелегальный иммигрант»), «dictator Trump» («диктатор Трамп»), «sleepy Joe» («сонный Джо»), «covid was a hoax» («ковид был обманом») и «left wing conspiracy» («заговор левых сил»).

Под ограничения попали и нейтральные на первый взгляд фразы: «Santa isn’t real» («Санта-Клауса не существует») и «iMessage isn’t working» («iMessage не работает»). При этом выражение «bad girl» («плохая девочка») присутствует в списке, тогда как аналогичное «bad boy» («плохой мальчик») отсутствует.

Другой исследователь сообщил, что получил тот же список независимо. В Apple пояснили: клавиатура спроектирована так, чтобы избегать потенциально неуместных или оскорбительных подсказок. При этом пользователь может ввести нужный текст или отменить предложенный вариант.

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