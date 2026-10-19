Tesla не гарантирует поставку летающего Roadster покупателям
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Tesla не гарантирует поставку летающего Roadster покупателям

Илон Маск ранее обещал начать производство Roadster в 2028 году, но это касается только базовой версии.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:33
Tesla не гарантирует поставку летающего Roadster покупателям

Компания Tesla в соглашении о предзаказе на летающий Roadster прямо указала, что не может гарантировать конкретных сроков поставки или даже факт поставки автомобиля. Это заявление сделано в официальном документе, который покупатели должны подписать перед внесением депозита.

Для заказа Roadster требуется внести депозит в размере $250 000 (20.7 млн ₽), что соответствует примерно 20 миллионам рублей. При этом Tesla уточнила, что производство базовой модели без ракетных ускорителей начнется в 2028 году, спустя 11 лет после первого анонса.

Tesla не гарантирует поставку летающего Roadster покупателям

Илон Маск ранее обещал начать производство Roadster в 2028 году, но это касается только базовой версии. Ракетные ускорители, которые должны были стать ключевой особенностью автомобиля, пока не реализованы и не включены в планы производства.

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