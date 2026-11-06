Tesla начнёт сворачивать выпуск Cybertruck на единственном известном заводе сборки

Илон Маск заявил, что Tesla примерно в середине 2027 года начнёт сворачивать производство Cybertruck на заводе Gigafactory в Техасе. Освободившиеся мощности нужны для увеличения выпуска роботакси Cybercab.

Площадка в Остине остаётся единственным известным предприятием Tesla, где собирают Cybertruck. Она оснащена для изготовления специализированных компонентов пикапа. Перенесут ли сборку на другой завод, Маск не уточнил.

Tesla не раскрывает продажи Cybertruck отдельной строкой. По верхней оценке аналитиков, с момента запуска в 2023 году поставлено около 70 тысяч машин, тогда как Маск когда-то прогнозировал 250 тысяч в год.

За три года на дорогах Cybertruck стал предметом споров из-за дизайна. Пикап не соответствует дорожным нормам во многих странах, а из-за неисправных деталей Tesla проводила многочисленные отзывные кампании.