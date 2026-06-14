Siri в iOS 27 получила собственное приложение и историю диалогов
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Siri в iOS 27 получила собственное приложение и историю диалогов

В iOS 27 Apple впервые сделала Siri отдельным приложением.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:55
Siri в iOS 27 получила собственное приложение и историю диалогов

Apple впервые добавила Siri на iPhone в виде отдельного приложения. После установки iOS 27 на главном экране появится новая иконка Siri AI.

Приложение позволяет просматривать историю общения с ассистентом, продолжать диалоги на разных устройствах и запускать новые беседы в формате привычного чат-интерфейса. История синхронизируется через iCloud между iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Vision Pro.

Пользователи также смогут загружать в Siri фотографии и файлы для анализа. Новый ассистент использует возможности Apple Intelligence, включая работу с личным контекстом пользователя, содержимым экрана, сообщениями, электронной почтой и фотографиями.

При этом новое приложение будет доступно не на всех устройствах. Для работы Siri AI потребуется поддержка Apple Intelligence.

Список совместимых моделей с Siri в iOS 27:

  • iPhone 15 Pro/Pro Max
  • iPhone 16/Pro/Pro Max
  • iPhone 17/Pro/Pro Max
  • iPhone Air

Появление отдельного приложения показывает, что Apple постепенно превращает Siri из голосового помощника в полноценного ИИ-ассистента, способного вести длительные диалоги и работать с персональными данными пользователя в едином интерфейсе.

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