В сеть слили видеоролик с картой игрового мира GTA VI

Один из пользователей на крупнейшем форуме GTAForums, который посвящён целиком серии Grand Theft Auto, опубликовал любопытный видеоролик. По словам форумчанина на нём показана карта игрового мира из ожидаемой GTA VI.

Видео демонстрирует различные локации типа боулинга, баскетбола, гонки, стрип-клубы и кинотеатры. Если верить ролику, то мир будет значительно больше классического Vice City и появятся совершенно новые районы.

Реакция фанатов не заставила себя долго ждать: кто-то пишет, что такую карту можно сделать в Grand Theft Auto 5 с помощью видеоредактора, а некоторые не сомневаются в подлинности.

По предварительным данным от инсайдера Том Хендерсона, события игры развернутся в обновлённом Vice City в настоящее время. Главных героев будет также три персонажа, а среди них появится девушка-хакер.

Также стало известно, что выход игры состоится в 2024-2025 году.