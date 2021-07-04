Городом GTA VI станет современный Вайс-Сити

В июне инсайдер Том Хендерсон рассказал о грядущей новой части GTA. Сегодня его информацию подтвердил авторитетный журналист Джейсон Шрайер.

Информация соответствует той, которая была уже известна от источника Хендерсона. Например, новая часть выйдет в 2024 или 2025 году, а до начала пандемии разработчики планировали выпуск в 2023 году. Также Rockstar старается избежать переработок сотрудников, которые стали причиной чередой скандалов в 2018 году.

Действия новой части GTA развернутся в обновлённом Вайс-Сити нашего времени. Кроме того, сами локации будут постепенно дополнятся и обновляться с каждым апдейтом. Первоночально игра планировалась в эпоху 80-х, но такое могло сильно ограничить будущий мультиплеер.

В декабре 2020 стало известно, что Rockstar отменила разработку Bully 2 ради GTA 6.

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