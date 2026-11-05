Предзаказы GTA 6 оценили в $751 млн до релиза
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Аналитики оценили предзаказы GTA 6 в $751 млн.

GTA 5 заработала $800 млн за сутки.
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Редакция The GEEK сегодня в 09:44
Аналитики оценили предзаказы GTA 6 в $751 млн.

К 3 ноября, по оценке Sensor Tower, предзаказы GTA 6 достигли 7,71 млн копий, а их сумма составила $751 млн. И это учитывая, что до релиза остаётся всего две недели: игра выходит 19 ноября 2026 года.

Большая часть покупок пришлась от обладателей консолей Sony: на PlayStation оформили 74% предзаказов, что принесло разработчикам около $559 млн. На Xbox пришлось 26% предзаказов и $192 млн.

GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стандартное издание обойдется в $80, а более продвинутовое Ultimate Edition — $100.

По предположению IGN, высокую сумму обеспечили покупки дорогого издания. Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник связывал такой перевес с тем, что предзаказы оформляют самые преданные игроки.

Для сравнения: GTA 5 заработала $800 млн за первые сутки и $1 млрд за три дня после релиза, став самым быстрым развлекательным продуктом, достигшим миллиарда.

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