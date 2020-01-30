В России представили премиальную версию смарт-часов HUAWEI Watch GT 2
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В России представили премиальную версию смарт-часов HUAWEI Watch GT 2

Компания HUAWEI представила для российского рынка новые версии смарт-часов HUAWEI Watch GT 2. Часы получили обновленный дизайн, защитное 3D-стекло Corning Gorilla Glass с ювелирной отделкой граней, керамический безель, стильные циферблаты и браслеты. В новую серию вошли две модели: с циферблатом 46-мм цвета «титановый серый» и с циферблатом 42-мм цвета «золотой шампань».

  • Huawei Gt 2 30
  • Huawei Gt 2 4
  • Huawei Gt 2 31
  • Huawei Gt 2 Latona A1

Как и другие модели Watch GT 2, премиальные версии отличаются продолжительным временем работы без подзарядки и обширным набором технологий для повседневной жизни и спорта.

  • Up Close
  • Venn
  • Dashing
  • Precision 454
  • Simple Fashion

Специально для премиальных версий смарт-часов HUAWEI подготовила новую коллекцию циферблатов. В нее вошли как классические дизайны, уместные на деловой встрече или официальном мероприятии, так и дизайнерские, отображающие дополнительную информацию, необходимую в различных ситуациях.

  • Huawei Gt 2 2
  • Huawei Gt 2 1
  • Huawei Gt 2 G

Представленные в сентябре 2019 года смарт-часы второго поколения HUAWEI Watch GT 2 построены на базе чипсета Kirin A1, разработанного компанией специально для носимых устройств и демонстрирующего низкое энергопотребление при высокой вычислительной мощности. Watch GT 2 способны работать без подзарядки до 7 дней, а модель 46-мм — до двух недель.

Новые элегантные версии смарт-часов появятся в продаже 14 февраля ко Дню всех влюблённых. Рекомендованная розничная цена 46-мм версии составит 19 990 рублей, а 42-мм — 18 990 рублей.

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