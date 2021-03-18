В России появились доступные TWS-наушники JBL Free II

Компания HARMAN представила в России беспроводные наушники JBL Free II. Вслед за первой версией, новинка создана с акцентом на эргономику и удобство, и также дополнена фирменным звучанием JBL.

JBL Free II имеют сменные амбушюры, доступные в трёх размерах, а также защиту по стандарту IPX4, которая позволяет сохранить устройство в дождь или снег. Модель проработает 6 часов, ещё 18 добавит зарядный кейс. Для подключения к сети предусмотрен вход USB Type-C.

Наушники независимы друг от друга и подключаются к источнику раздельно, так что их можно использовать как в стерео, так и в монорежиме. Особенно это удобно для долгих звонков – в каждом интегрирован микрофон, а кнопки дают доступ ко всем основным функциям и также вызову голосового ассистента. JBL Free II подключаются при открытии кейса к устройствам на базе Android и обеспечивают связь по протоколу Bluetooth 5.0.

Рекомендованная розничная цена JBL Free II в России – 3990 рублей.