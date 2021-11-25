В России Netflix проверят на ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

В МВД начали проверку компании Netflix на тему возможных нарушений закона о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних.

В ведомство обратилась некая Ольга Баранец, которая представилась как «общественный уполномоченный по правам семьи». По её словам, на Netflix есть фильмы с меткой «16+» вместо «18+». А это, по словам Баранец, является «пропагандой извращений российским детям». Якобы они после этого начинают интересоваться подобной тематикой.

При этом, по данным СМИ, в Netflix уже успели проверить подобные фильмы и сменить рейтинги. Хотя Баранец требовала от МВД привлечь к ответственности сам стриминговый сервис и должностных лиц.

Любопытно, что это уже не первая попытка осудить те или иные телеканалы. Ранее телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей, где в костюмах и образах гостей музыкальной церемонии тоже нашли пропаганду ЛГБТ.