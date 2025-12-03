Netflix запустит сериал по фильму «Казино» Мартина Скорсезе

События перенесут в современные реалии Лас-Вегаса. Главный герой — Роберт «Бобби Ред» Редман, управляющий самым популярным казино города. Ему предстоит лавировать между рисками, давлением конкурентов и внутренними угрозами, чтобы удержать бизнес на плаву.

Проект возглавляют Брайан Коппельман и Кевин Левин — те самые, что стояли за сериалом «Миллиарды». Мартин Скорсезе подключён как исполнительный продюсер.

По данным Netflix, идея спин-оффа появилась после выхода «Ирландца». Изначально создатели хотели исторический сеттинг, но позже решили перенести действие в наши дни. Прямой связи с фильмом «Казино» не будет, однако история разворачивается в той же вселенной.

Актёров пока не называют, даты релиза тоже нет. Проект находится на ранней стадии.

Скорее всего, каст и первые подробности появятся в течение 2026 года.