Netflix запустит сериал по фильму «Казино» Мартина Скорсезе | The GEEK
close
Новости

Netflix запустит сериал по фильму «Казино» Мартина Скорсезе

Анонс приурочили к 30-летию криминальной драмы 1995 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 02:14

События перенесут в современные реалии Лас-Вегаса. Главный герой — Роберт «Бобби Ред» Редман, управляющий самым популярным казино города. Ему предстоит лавировать между рисками, давлением конкурентов и внутренними угрозами, чтобы удержать бизнес на плаву.

Проект возглавляют Брайан Коппельман и Кевин Левин — те самые, что стояли за сериалом «Миллиарды». Мартин Скорсезе подключён как исполнительный продюсер.

По данным Netflix, идея спин-оффа появилась после выхода «Ирландца». Изначально создатели хотели исторический сеттинг, но позже решили перенести действие в наши дни. Прямой связи с фильмом «Казино» не будет, однако история разворачивается в той же вселенной.

Актёров пока не называют, даты релиза тоже нет. Проект находится на ранней стадии.

Скорее всего, каст и первые подробности появятся в течение 2026 года.

id·215823·20251204_0214
20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone
Названы 10 лучших фильмов 2025 года
Джеймс Кэмерон готов закрыть франшизу «Аватар» в случае провала нового фильма
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Вышел четвертый сезон «Ведьмака» — теперь с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта
Все части «Гарри Поттера» покажут в российских кинотеатрах
Сэм Фишер возвращается: мультсериал по Splinter Cell вышел на Netflix
Вышел первый трейлер второго сезона мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
Анонсирован «Minecraft в кино 2». Премьера в 2027 году
Вышел первый трейлер «Рыцаря Семи королевств» — нового сериала по «Игре престолов»

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры