Netflix выпустил все десять серий второго сезона Cyberpunk: Edgerunners

На Netflix вышел второй сезон аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners — «Бегущие по краю 2». Все десять эпизодов уже доступны с русскими субтитрами, а новая история не связана с сюжетом первого сезона.

Рецензии появились за день до премьеры, и продолжение получило хорошие оценки. IGN считает, что второй сезон держит планку оригинала, хотя в отдельных аспектах уступает ему.

Рецензенты хвалят фирменную анимацию Studio Trigger и необычные визуальные решения. Среди таких приёмов — вставки в стилистике VHS, которые также получили похвалу наряду с анимацией студии.

В новых сериях много внимания уделено отсылкам к Cyberpunk 2077: в аниме появляются знакомые по игре локации.