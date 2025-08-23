Hot Toys выпустит коллекционную фигурку Уэнсдей из одноименного сериала на Netflix | The GEEK
Hot Toys выпустит коллекционную фигурку Уэнсдей из одноименного сериала на Netflix

Она выполнена в масштабе 1 к 6.

Компания Hot Toys представила новую коллекционную фигурку Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега), героини популярного сериала Netflix «Уэнсдей».

Фигурка детализированная, особое внимание уделили лицу, подвижным глазам и аккуратным косичкам.

Высота модели — около 27 сантиметров (масштаб 1 к 6), тело имеет 25 точек артикуляции, что позволяет придавать персонажу разные позы. В комплекте идет восемь сменных кистей рук, чтобы воспроизводить узнаваемые жесты героини.

Одежда повторяет форму Академии Невермор: полосатый пиджак с магнитными накладками, жилет, рубашка, галстук, плиссированная юбка, колготки и обувь.

Набор также включает множество атрибутов: рюкзак, зонт, виолончель со смычком, стул, монитор для трекера, хрустальный шар в чехле и журнал Nightshade Society Journal с пророческим рисунком.

Не обошлось и без Вещи — культового помощника Уэнсдей. Он представлен в трех вариантах: обычный, с щелчком и с поднятым большим пальцем. Благодаря магнитам его можно закрепить на плечо фигурки. Финальным штрихом стала круглая подставка с логотипом сериала, стилизованная под камень.

Ожидается, что фигурка Уэнсдей выйдет в четвертом квартале 2025 года — первом квартале 2026 года.

