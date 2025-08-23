Hot Toys выпустит коллекционную фигурку Уэнсдей из одноименного сериала на Netflix

Компания Hot Toys представила новую коллекционную фигурку Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега), героини популярного сериала Netflix «Уэнсдей».

Фигурка детализированная, особое внимание уделили лицу, подвижным глазам и аккуратным косичкам.

Высота модели — около 27 сантиметров (масштаб 1 к 6), тело имеет 25 точек артикуляции, что позволяет придавать персонажу разные позы. В комплекте идет восемь сменных кистей рук, чтобы воспроизводить узнаваемые жесты героини.

Одежда повторяет форму Академии Невермор: полосатый пиджак с магнитными накладками, жилет, рубашка, галстук, плиссированная юбка, колготки и обувь.

Набор также включает множество атрибутов: рюкзак, зонт, виолончель со смычком, стул, монитор для трекера, хрустальный шар в чехле и журнал Nightshade Society Journal с пророческим рисунком.

Не обошлось и без Вещи — культового помощника Уэнсдей. Он представлен в трех вариантах: обычный, с щелчком и с поднятым большим пальцем. Благодаря магнитам его можно закрепить на плечо фигурки. Финальным штрихом стала круглая подставка с логотипом сериала, стилизованная под камень.

Ожидается, что фигурка Уэнсдей выйдет в четвертом квартале 2025 года — первом квартале 2026 года.