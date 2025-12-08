Трамп намерен вмешаться в сделку по покупке Warner Bros. стримингом Netflix | The GEEK
Трамп намерен вмешаться в сделку по покупке Warner Bros. стримингом Netflix

Это может сыграть на руку Paramount, чей глава близок к президенту США.
Редакция The GEEK сегодня в 12:30

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет лично участвовать в принятии решения о приобретении компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix.

По его словам, объединение компаний с такой долей рынка вызывает серьёзные антимонопольные вопросы. Он отметил, что уважает руководство Netflix, но считает необходимым провести тщательную проверку, поскольку «это большая доля рынка».

«У Netflix очень большая доля рынка. А когда у них появляется Warner Bros., эта доля сильно увеличится, так что не знаю, экономисты должны решить. И я тоже буду участвовать в принятии этого решения. Это большая доля рынка, никаких сомнений. Это может стать проблемой»,

— Дональд Трамп.

По данным The Wall Street Journal, в администрации президента растут опасения по поводу «мегасделки». В Белом доме считают, что слияние может усилить доминирование Netflix, и даже допускают давление на антимонопольные органы, чтобы заблокировать сделку в пользу Paramount, также претендовавшей на объединение с Warner Bros.

Минюст США уже начал расследование, чтобы определить, усилит ли сделка рыночное доминирование Netflix. Если объединённая компания превысит порог в 30% рынка платных стримингов, слияние формально считается незаконным. По оценкам WSJ, после объединения Netflix и HBO Max могли бы занять примерно такую долю.

Однако Netflix настаивает, что при расчётах следует учитывать и бесплатные платформы вроде YouTube. Компания утверждает, что вреда конкуренции нет даже в рамках рынка платных сервисов, поскольку HBO Max будет сохранена как самостоятельная платформа.

Напомним, на прошлой неделе Netflix объявил о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд. Стороны подписали окончательное соглашение, в рамках которого стриминговый сервис получит кино- и телестудии, а также HBO Max и HBO.

