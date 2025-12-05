Netflix выкупил Warner Bros. Теперь ему принадлежат «Гарри Поттер» и «Игра престолов» | The GEEK
Netflix выкупил Warner Bros. Теперь ему принадлежат «Гарри Поттер» и «Игра престолов»

Сделка будет закрыта в течение 12-18 месяцев.
Редакция The GEEK сегодня в 19:57

Netflix объявил о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд. Стороны подписали окончательное соглашение, в рамках которого стриминговый сервис приобрел киностудию вместе с кино- и телестудиями, а также HBO Max и HBO.

«Нашей миссией всегда было развлекать мир. Объединив невероятную библиотеку сериалов и фильмов Warner Bros. — от вечной классики, такой как «Касабланка» и «Гражданин Кейн», до современных любимцев, таких как «Гарри Поттер» и «Друзья», — с нашими определяющими культуру проектами, такими как «Очень странные дела», «Кейпоп-охотницы на демонов» и «Игра в кальмара», мы сможем сделать это еще лучше»,

— Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос.

Помимо вышеперечисленных проектов, Netflix получает права на вселенную DC Comics, «Игру престолов» и другие проекты студии.

По оценке Reuters, приобретение Warner Bros. может существенно усилить влияние Netflix в индустрии, поскольку компания ранее достигла лидерских позиций без крупных поглощений и без обширной медиатеки старого контента.

При этом сделку, вероятно, ждёт антимонопольная проверка в США и Евросоюзе, поскольку Netflix получает контроль над прямым конкурентом — HBO Max, аудитория которого составляет около 130 млн подписчиков.

