Netflix выпустил все серии второго сезона «Уэнсдей» — одну из ролей исполнила Леди Гага | The GEEK
close
Новости

Netflix выпустил все серии второго сезона «Уэнсдей» — одну из ролей исполнила Леди Гага

Сезон был разделен на две части: первые эпизоды вышли в начале августа, а последующие — 3 сентября.

3 сентября Netflix выпустил вторую часть второго сезона популярного сериала «Уэнсдей». Теперь все восемь эпизодов доступны для просмотра.

Первые четыре эпизода вышли еще в начале августа, оставив зрителей в нетерпении. Теперь можно наконец узнать, чем продолжатся загадочные и мрачные приключения Уэнсдей в академии «Невермор».

Главную роль исполняет Дженна Ортега. Но в новом сезоне к ней присоединились и новые звезды. Одну из ролей сыграл знаменитый актер Стив Бушеми («Бешеные псы»). Но настоящим сюрпризом стало появление Леди Гаги в роли новой преподавательницы академии по имени Розалин Ротвуд.

Критики встретили второй сезон очень тепло. На Rotten Tomatoes он получил 84% положительных отзывов. А вот мнения обычных зрителей разделились. Хотя многим сериал понравился, его пользовательский рейтинг составил 75%. Это хороший результат, но он немного ниже, чем у первого сезона, который в свое время получил 85% одобрения от аудитории.

id·209485·20250903_1200
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
«Мортал Комбат 2» перенесли на май 2026 года
«Чужой: Земля». Обзор 1—4 эпизодов сериала
Метаморфозы: обзор третьего эпизода сериала «Чужой: Земля»
Hot Toys выпустит коллекционную фигурку Уэнсдей из одноименного сериала на Netflix
Дэдпул появится в фильме «Мстители: Судный день»
Второй сезон «Миротворца» получил 100% «свежести» на Rotten Tomatoes
Paramount планирует снять продолжение «Войны миров Z»
«Чужой: Земля» — даты выхода серий на Hulu
Фильм «Тихое место 3» получил дату выхода
Синопсис фильма «Человек-паук 4» с Томом Холландом: новые детали, возвращения и дебюты
Вышел трейлер хоррора «Заклятие 4: Последние обряды»
Netflix запустил в производство сериал по Assassin’s Creed спустя 5 лет после анонса

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK