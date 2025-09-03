Netflix выпустил все серии второго сезона «Уэнсдей» — одну из ролей исполнила Леди Гага

3 сентября Netflix выпустил вторую часть второго сезона популярного сериала «Уэнсдей». Теперь все восемь эпизодов доступны для просмотра.

Первые четыре эпизода вышли еще в начале августа, оставив зрителей в нетерпении. Теперь можно наконец узнать, чем продолжатся загадочные и мрачные приключения Уэнсдей в академии «Невермор».

Главную роль исполняет Дженна Ортега. Но в новом сезоне к ней присоединились и новые звезды. Одну из ролей сыграл знаменитый актер Стив Бушеми («Бешеные псы»). Но настоящим сюрпризом стало появление Леди Гаги в роли новой преподавательницы академии по имени Розалин Ротвуд.

Критики встретили второй сезон очень тепло. На Rotten Tomatoes он получил 84% положительных отзывов. А вот мнения обычных зрителей разделились. Хотя многим сериал понравился, его пользовательский рейтинг составил 75%. Это хороший результат, но он немного ниже, чем у первого сезона, который в свое время получил 85% одобрения от аудитории.