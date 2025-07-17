Новости

Netflix запустил в производство сериал по Assassin’s Creed спустя 5 лет после анонса

Проектом займутся Дэвид Винер и Роберто Патино.

Netflix запустил в производство сериал по популярной игровой франшизе Assassin’s Creed. Это произошло спустя почти пять лет после анонса старта разработки.

За создание сериала отвечают Дэвид Винер («Бойтесь ходячих мертвецов», «Плоть и кости», Halo) и Роберто Патино («Сыны анархии», «Нулевой день», «Мир Дикого Запада»). Для обоих это будет первый опыт в качестве шоураннеров.

Сериал «Кредо убийцы» станет триллером, в центре сюжета которого противостояние двух тайных фракций: тамплиеры стремятся определить будущее человечества посредством контроля и манипуляций, а ассасины борются за сохранение свободы воли.

«Сериал рассказывает о персонажах, которые сражаются за судьбу человечества на фоне ключевых исторических событий»,

— Ubisoft.

Дэвид Винер и Роберто Патино выразили свой давний интерес к франшизе, отметив, что помимо зрелищности и паркура, Assassin’s Creed — это глубокая история о «людях, ищущих предназначение, борющихся с вопросами идентичности, судьбы и веры», а также о «ценности человеческих связей, между культурами и эпохами».

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
Ubisoft
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Assassin’s Creed Shadows выйдет на Mac 20 марта
Представлена стальная реплика меча Альтаира из Assassin’s Creed
Ubisoft подтвердила разработку ремейков оригинальных частей Assassin’s Creed
Assassin’s Creed Mirage стала временно бесплатной, но есть нюанс
Четыре игры серии Assassin’s Creed планирует выпустить Ubisoft в ближайшие годы
Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag разрабатывают авторы Skull & Bones
Раскрыт персонаж и первые детали сюжета будущей Assassin’s Creed в Японии
Ubisoft анонсировала четыре игры по Assassin’s Creed
Reebok Ubisoft
Reebok и Ubisoft представили коллаборацию по мотивам Assassin’s Creed
эцио аудиторе из Assassin’s Creed Ii
Студия Ubisoft извинилась за промо-видео Assassin’s Creed с мужчинами
Oculus1
Новые Splinter Cell и Assassin’s Creed будут эксклюзивами Oculus
Assassin’s Creed Valhalla
Геймплей Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Assassins Creed Valhalla
Анонсирована новая часть Assassin’s Creed
Новые подробности Assassin’s Creed: Origins
Действия следующего Assassin’s Creed развернутся в Древнем Египте
Assassin’s Creed 3 станет бесплатной в декабре
Ubisoft подтвердила, что новой Assassin’s Creed в этом году не будет
Состоялся официальный анонс новой игры в знаменитой серии Assassin’s Creed
Jack the Ripper – дополнение для Assassin’s Creed Syndicate выйдет на текущей неделе
Assassin’s Creed Syndicate вышел на ПК

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK