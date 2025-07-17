Netflix запустил в производство сериал по Assassin’s Creed спустя 5 лет после анонса

Netflix запустил в производство сериал по популярной игровой франшизе Assassin’s Creed. Это произошло спустя почти пять лет после анонса старта разработки.

За создание сериала отвечают Дэвид Винер («Бойтесь ходячих мертвецов», «Плоть и кости», Halo) и Роберто Патино («Сыны анархии», «Нулевой день», «Мир Дикого Запада»). Для обоих это будет первый опыт в качестве шоураннеров.

Сериал «Кредо убийцы» станет триллером, в центре сюжета которого противостояние двух тайных фракций: тамплиеры стремятся определить будущее человечества посредством контроля и манипуляций, а ассасины борются за сохранение свободы воли.

«Сериал рассказывает о персонажах, которые сражаются за судьбу человечества на фоне ключевых исторических событий», — Ubisoft.

Дэвид Винер и Роберто Патино выразили свой давний интерес к франшизе, отметив, что помимо зрелищности и паркура, Assassin’s Creed — это глубокая история о «людях, ищущих предназначение, борющихся с вопросами идентичности, судьбы и веры», а также о «ценности человеческих связей, между культурами и эпохами».