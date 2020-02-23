В ремастер Crysis войдёт только первая часть
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Новости

В ремастер Crysis войдёт только первая часть

На днях произошел официальный анонс ремастера Crysis, но из-за различных предположений все начали гадать, какая часть выйдет. Многие начали думать, что в переиздание включат дополнение Warhead, но всё оказалось куда проще.

Зарубежное издание Inverse сделало запрос комментария у Crytek и компания дала прямолинейный ответ, что свет увидит только оригинальная часть. А вот DLC и прочие вещи пока останутся нетронутыми.

Crysis 1

Можно только предположить, что если ремастер оригинального Crysis обретёт популярность среди поклонников, то могут появиться переиздания остальных продолжений.

Обновлённый Crysis выйдет летом для PC, PS4, Xbox One и впервые для Nintendo Switch. Игра получит улучшенную графику, фирменную трассировку лучшей и множество другого.

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