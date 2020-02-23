В ремастер Crysis войдёт только первая часть

На днях произошел официальный анонс ремастера Crysis, но из-за различных предположений все начали гадать, какая часть выйдет. Многие начали думать, что в переиздание включат дополнение Warhead, но всё оказалось куда проще.

Зарубежное издание Inverse сделало запрос комментария у Crytek и компания дала прямолинейный ответ, что свет увидит только оригинальная часть. А вот DLC и прочие вещи пока останутся нетронутыми.

Можно только предположить, что если ремастер оригинального Crysis обретёт популярность среди поклонников, то могут появиться переиздания остальных продолжений.

Обновлённый Crysis выйдет летом для PC, PS4, Xbox One и впервые для Nintendo Switch. Игра получит улучшенную графику, фирменную трассировку лучшей и множество другого.