Слухи: Microsoft приобрела Crytek

Если верить словам одного из сотрудников Microsoft, то на мероприятии E3 2021, представители компании сообщат о новой грандиозной покупке. Скорее всего, речь идет о компании, ведь слухи об этом ведутся уже давно. Вероятно, такой компанией станет Crytek — создатель легендарной Crysis.

Это все может подтвердиться уже на этой неделе, когда представители этих двух компаний могут представить перезапуск шутера. В этот раз он выйдет под названием The Crysis, так как в игре присутствуют новые технологии.

Интересно еще и то, что игра вряд ли появится на игровых приставках семействах PlayStation, так как недавно была анонсирована улучшенная версия игры специально для них и Xbox Series X. А вот обладатели Xbox Series X и S, а также ПК будут довольны, ведь они получат возможность играть с частотой 60 кадров в секунду и трассировкой лучей.

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