Crysis Remastered — анонс, скриншоты, дата релиза и прочее
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Crysis Remastered — анонс, скриншоты, дата релиза и прочее

Вчера Crytek объявила, что первый официальный геймплейный трейлер для Crysis Remastered выйдет 1 июля. Его можно будет посмотреть на YouTube. Видео покажут в 19:00 по московскому времени.

Однако в магазине приложений Microsoft Store появились и новые скриншоты. И они, честно говоря, разочаровывают. Игра выглядит неплохо, но не более того — эдакий Crysis с модами. Однако это и близко не соответствует ранним утечкам с технодемкой CryEngine. Возможно это сделано специально или же перед нами обычная «заглушка», данные для которой взяли из «ванильной» версии игры.

Хотя разработчик ранее обещали, что в Crysis Remastered будут использованы высококачественные текстуры и улучшенные модели, новое освещение, эффекты частиц и так далее. Кроме того, упоминались эффекты трассировки лучей на полностью программной основе, объёмный туман и тому подобные моменты.

  • Crysis Remastered First Screenshots 1 Scaled 1
  • Crysis Remastered First Screenshots 2 Scaled 1
  • Crysis Remastered First Screenshots 3 Scaled 1
Первые скриншоты (уже убраны из магазина)

Помимо всего вышеперечисленного, в Microsoft Store появилось упоминание даты релиза игры — 23 июля. Хотя в качестве платформы указана только Xbox One, то есть нет даже PC. Хотя Crysis Remastered обещали выпустить на всех поддерживаемых платформах, в том числе на Nintendo Switch.

В общем, остаётся ждать новой информации.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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