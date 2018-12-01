Crysis Remastered — анонс, скриншоты, дата релиза и прочее

Вчера Crytek объявила, что первый официальный геймплейный трейлер для Crysis Remastered выйдет 1 июля. Его можно будет посмотреть на YouTube. Видео покажут в 19:00 по московскому времени.

Однако в магазине приложений Microsoft Store появились и новые скриншоты. И они, честно говоря, разочаровывают. Игра выглядит неплохо, но не более того — эдакий Crysis с модами. Однако это и близко не соответствует ранним утечкам с технодемкой CryEngine. Возможно это сделано специально или же перед нами обычная «заглушка», данные для которой взяли из «ванильной» версии игры.

Хотя разработчик ранее обещали, что в Crysis Remastered будут использованы высококачественные текстуры и улучшенные модели, новое освещение, эффекты частиц и так далее. Кроме того, упоминались эффекты трассировки лучей на полностью программной основе, объёмный туман и тому подобные моменты.





Первые скриншоты (уже убраны из магазина)

Помимо всего вышеперечисленного, в Microsoft Store появилось упоминание даты релиза игры — 23 июля. Хотя в качестве платформы указана только Xbox One, то есть нет даже PC. Хотя Crysis Remastered обещали выпустить на всех поддерживаемых платформах, в том числе на Nintendo Switch.

В общем, остаётся ждать новой информации.