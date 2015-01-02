Создатели Crysis готовят новую AAA-игру — FPS-песочницу

Компания Crytek, по данным сетевых источников, работает над новым проектом. И размещённые на официальном сайте вакансии указывают на то, что это за игра. Так, штаб-квартира Crytek во Франкфурте разместила 10 вакансий, посвященных «необъявленному проекту AAA», а в списке есть гейм-дизайнер с требованием опыта создания FPS-песочницы. Иначе говоря, новая игра будет в этом плане похожа на пресловутый Minecraft.

Согласно описанию вакансии, гейм-дизайнер будет отвечать за разработку игровых концепций и систем, которые соответствуют видению игрового директора и ведущего игрового дизайнера. Также ему предстоит тесно сотрудничать с людьми из других отделов — системного дизайна, пользовательского интерфейса и так далее.

В числе требований заявлен опыт не менее двух лет в области игрового дизайна, причём отдельно оговариваются игры AAA-класса для ПК или консоли, желательно FPS. Также требуются хорошие навыки ведения документации, коммуникации с людьми, знание принципов и теории игрового дизайна, а также умение создавать проектную документацию высокого уровня и игровые концепции.

Отметим, что ранее компания выпускала шутеры от первого лица — Crysis и другие. Причём только первая часть могла похвастаться элементами песочницы. Быть может, нас ждёт новая игра во вселенной?

Отметим, что официального заявления со стороны студии пока не было.