Crysis Remastered выйдет на Switch 23 июля

В официальном твиттере Crysis появилось заявление о выходе Crysis Remastered на Nintendo Switch 23 июля, как и планировалось изначально. По всей видимости перенос на несколько недель не коснулся только этой платформы.

Crysis Fans,



You may have seen our last update about the Crysis Remastered release, and we have good news for you:



We can confirm that Crysis will still be coming to Nintendo Switch on July 23rd!



Watch this space for further updates.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/W6W3DDypgv — Crysis (@Crysis) July 10, 2020

Предположительно, что порт для Switch находится в финальном виде и дополнительных исправлений для него не требуется.

Перенос обновлённого Crysis «на несколько недель» связан из-за резкой критики фанатов, которые увидели несколько утечек. Таким образом студия доведёт игру до ума, чтобы не разочаровать поклонников франшизы.