Crysis Remastered выйдет на Switch 23 июля

В официальном твиттере Crysis появилось заявление о выходе Crysis Remastered на Nintendo Switch 23 июля, как и планировалось изначально. По всей видимости перенос на несколько недель не коснулся только этой платформы.
Предположительно, что порт для Switch находится в финальном виде и дополнительных исправлений для него не требуется.
Перенос обновлённого Crysis «на несколько недель» связан из-за резкой критики фанатов, которые увидели несколько утечек. Таким образом студия доведёт игру до ума, чтобы не разочаровать поклонников франшизы.
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Комментарии