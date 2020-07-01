Crysis Remastered выйдет на Switch 23 июля
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Новости

Crysis Remastered выйдет на Switch 23 июля

В официальном твиттере Crysis появилось заявление о выходе Crysis Remastered на Nintendo Switch 23 июля, как и планировалось изначально. По всей видимости перенос на несколько недель не коснулся только этой платформы.

Предположительно, что порт для Switch находится в финальном виде и дополнительных исправлений для него не требуется.

Перенос обновлённого Crysis «на несколько недель» связан из-за резкой критики фанатов, которые увидели несколько утечек. Таким образом студия доведёт игру до ума, чтобы не разочаровать поклонников франшизы.

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