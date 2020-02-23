Появился тизер нового Crysis

Неожиданно для всех в официальном Твиттере Crysis появился пост с текстом RECEIVING DATA, что в переводе «Получаем данные».

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Интересно, что это первый твит за последние 4 года. Последний пост в этом аккаунте был опубликован в декабре 2016 года.

Кроме того, первого апреля официальный сайт игры Crysis обновился. На нём показано изображение персонажа в нанокостюме. Также в прошлом году была представлена обновленная версия движка CryEngine 5.6.

crysis.com

Стоит предположить, что скоро публике представят ремастер первого Crysis. Сама Electronic Arts в прошлом году анонсировала множество ремастеров популярных проектов, Crysis может стать одним из них.