Ремастер Crysis появится даже на Nintendo Switch

Как и ожидалось, EA выпустит ремастер Crysis, свидетельствует об этом “слитый” тизер в YouTube. Однако он не показывает геймплей или какие-либо кадры из новой игры, скорее всего это просто фанатский концепт.
Сам официальный сайт обновил изображение с иконками поддерживаемых платформ и предложением подписаться на рассылку.
Новый Crysis появится на консолях текущего поколения PS4, Xbox One и даже Nintendo Switch, а также на PC. Кроме того, на всех платформах будет реализована фирменная трассировка лучей Crytek.
Выход должен произойти скоро. Интересная деталь: действия игры начинаются 7 августа 2020 года, будет вполне символично выпустить ремастер в аналогичную дату.
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