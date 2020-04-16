Ремастер Crysis появится даже на Nintendo Switch
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Ремастер Crysis появится даже на Nintendo Switch

Как и ожидалось, EA выпустит ремастер Crysis, свидетельствует об этом “слитый” тизер в YouTube. Однако он не показывает геймплей или какие-либо кадры из новой игры, скорее всего это просто фанатский концепт.

Сам официальный сайт обновил изображение с иконками поддерживаемых платформ и предложением подписаться на рассылку.

  • Snimok Ekrana 2020 04 16 V 21.09.44
Официальный сайт игры

Новый Crysis появится на консолях текущего поколения PS4, Xbox One и даже Nintendo Switch, а также на PC. Кроме того, на всех платформах будет реализована фирменная трассировка лучей Crytek.

  • Snimok Ekrana 2020 04 16 V 21.11.52
Предположительно перед нами геймплей для Nintendo Switch

Выход должен произойти скоро. Интересная деталь: действия игры начинаются 7 августа 2020 года, будет вполне символично выпустить ремастер в аналогичную дату.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить