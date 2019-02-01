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Новости

Ubisoft обновила права на торговую марку Splinter Cell

Довольно интересные события происходят в игровом мире, которые, впрочем, остались незаметными для простого пользователя. А вот постояльцы Reddit обратили внимание на то, как торговые марки, принадлежащие издателям игр, сделали некоторые обновления. Так, упоминаются Sony, которая в начале этого месяца зарегистрировала торговую марку Astro’s Playground. Чуть ранее это же было замечено за Ubisoft, которые обновили права на Splinter Cell, а Crytek — на Crysis Wars. 

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Не остались в стороне и Konami, которые также в этот период зарегистрировали бренд Zone of the Enders. Многих сразу заинтересовал вопрос: для чего все это делается? Ответ был дан некоторыми компаниями. Так, представители Ubisoft заявили, что им новая торговая марка нужна для выпуска внутриигровой одежды, например, рубашек или нижнего белья. Остальные упомянутые бренды заявили, что новые торговые марки им нужны лишь для выпуска игр, соответствующие франшизам.

Если это действительно так, то Crytek, сразу вслед за ремастером Crysis выпустят существенно обновленный Crysis Wars. Скорее всего, им станет мультиплеерный режим Crysis: Warhead, где пользователю будет доступно более 20 карт. Что касается Konami, то есть мнение, что этот бренд представит одну или несколько частей мех-франшизы Zone of the Enders. Astro’s Playground – это скорее всего другое название платформера Astro’s Playroom для консоли PS5.

Источник:
Reddit
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Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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