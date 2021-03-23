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Новости

В обновлённых iPad Pro будет меньше отверстий для динамиков

Обновлённые iPad Pro будут оснащаться меньшими отверстиями для динамиков. Об этом стало известно от производителя чехлов ESR. Кроме того, оба планшета получат четыре стереодинамика, но меньшего размера.

11-дюймовый iPad Pro вместо 13 отверстий получит 8/9, а 12,9-дюймовый iPad Pro – 11/12 вместо 17.

По предварительной информации обновлённый iPad Pro будет оснащаться мощным процессором A14X. Также 12,9-дюймовая впервые получит дисплей с матрицей Mini-LED.

Выход iPad Pro ожидается в апреле 2021 года.

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Источник:
Macrumors
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