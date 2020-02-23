В новой Half-Life: Alyx нет культовой монтировки. Авторы рассказали почему

Релиз VR-шутера Half-Life: Alyx произошел в начале этой недели. Как оказалось, новая игра была лишена культового для серии оружия ближнего боя — монтировки. Это произошло потому, что авторам так и не удалось устранить многие проблемы, которые она вызывала.

Программист-дизайнер Valve Робин Уолкер пояснил, что монтировку предполагалось использовать не только как оружие, но и как ключ к решению других задач. К примеру, ее можно было просунуть между прутьями решётки, чтобы подцепить что-нибудь и подтащить к себе.

Часто происходило так, что в предыдущих сериях игроки цеплялись монтировкой за двери и выступы. Вот что по этому поводу говорит Робин Уолкер, «монтировка ломала физику, геймплей и даже повествование. Отсутствие обратной связи приводило к тому, что игроки часто держали монтировку вне поля зрения, потому что именно это происходит, когда вы держите реальную монтировку: вы не будете смотреть на неё всё время. Но из-за этого игроки цепляли монтировкой что-нибудь. Они проходили мимо и цепляли ею дверь».

Авторам пришлось отказаться от монтировки, так как они пробовали отключать физику или столкновение монтировки с предметами, когда она находилась вне поля зрения. Также прибегали к использованию тактильной обратной связи, когда монтировка задевала что-нибудь, но многие игроки её не замечали попросту.

В новой Half-Life: Alyx разработчикам не удалось сделать ближний бой (в котором ранее игроки пользовались монтировкой в качестве оружия ближнего боя) на должном уровне, поэтому от него тоже полностью решили избавиться.

«Нам не нравится, когда есть некий способ что-то сделать, который кажется вам естественным, но игра очень не хочет, чтобы вы его использовали.» Робин Уолкер

Еще одной причиной отказа от монтировки является то событие, когда в руках игроков оказывался этот предмет, они автоматически ассоциировали себя с Гордоном Фрименом.

Робин Уолкер также прокомментировал и эту ситуацию, «не имело никакого значения, сколько раз мы говорили им буквально в самом начале игры, что они не Гордон. Мы заканчивали тестирование и спрашивали игроков о событиях, мире и сюжете игры. И игроки думали, что они Гордон. Мне нравится тот факт, что Гордон учёный, но всё, что он делает, — это бьёт вещи монтировкой. Аликс слишком умна для этого».