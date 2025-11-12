Valve представила новое железо: VR, ПК и Steam Controller | The GEEK
Новости

Valve представила новое железо: VR, ПК и Steam Controller

Всё выйдет сразу в 2026 году.
Валентин Снежин сегодня в 22:38

Valve анонсировала сразу три устройства — VR-гарнитуру Steam Frame, настольный компьютер Steam Machine и обновлённый контроллер Steam Controller. Все новинки выйдут в 2026 году, цены пока не раскрыты.

Steam Frame — беспроводная гарнитура виртуальной реальности с поддержкой всей библиотеки Steam. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Series, 16 ГБ оперативной памяти и работает на SteamOS. Гарнитура поддерживает автономный запуск игр и фовеальный рендеринг — технология улучшает детализацию изображения в зоне, куда направлен взгляд пользователя.

Steam Machine — компактный ПК, который, по словам компании, в шесть раз мощнее Steam Deck. Он работает на процессоре AMD Zen 4 с графикой RDNA 3 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Будут доступны версии с 512 ГБ и 2 ТБ памяти. Устройство поддерживает microSD и работает под управлением SteamOS.

Steam Controller получил два магнитных стика с ёмкостными сенсорами, тактильную отдачу и два трекпада. Вес устройства составляет 292 грамма, время автономной работы превышает 35 часов. Контроллер совместим с ПК, Steam Deck и новой VR-гарнитурой.

Поставки всех устройств запланированы на 2026 год.

id·214357·20251112_2238
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
