Доказательства разработки Half-Life 3 нашли в файлах игр Valve

Датамайнер Тайлер Маквикер, известный по утечкам Half-Life: Alyx и Deadlock, заявил, что Valve работает над следующей частью Half-Life. Он обнаружил в файлах крупных обновлений игр компании несколько любопытных признаков активной разработки Half-Life 3.

Среди них:

Использование сложных систем симуляции

Использование технологии создания общих игровых сред, обеспечивающей эффект бесшовного мира

Параметры дистанции прыжков, предположительно связанные с инопланетными существами

Модели поведения искусственного интеллекта (предупреждение союзников или удовлетворение базовых потребностей, таких как питание)

Системы поведения NPC, предусматривающие конфликты между различными типами существ

Параметры симуляции физики (скорость поворота NPC и движение объектов)

Добавление звука дробовика в движок Source

Кроме того, Маквикер нашел упоминание файлов сборок отмененной игры Arty, которая разрабатывалась после закрытия Left 4 Dead 3. Ее особенностью был процедурно разрушаемый мир на основе вокселей. Пока это отдельные признаки, но их так много, что игнорировать намеки невозможно, отметил датамайнер.

По его мнению, Valve работает над созданием «физически достоверного» игрового мира, тестируя различные механики, которые могут лечь в основу следующей части Half-Life.

Еще в 2020 году Гейб Ньюэлл рассказал, что Valve несколько раз начинала разработку Half-Life 3. Однако каждый раз ее сворачивали, так как «игра выходила недостаточно интересной, либо мы заходили в тупик, пытаясь решить интересные нам проблемы», признался он.



