Valve намекнула на цену Steam Machine

Вопрос цены Steam Machine остаётся одним из основных. Valve впервые дала понять, чего ожидать. В подкасте Friends Per Second директор по аппаратному обеспечению Valve Пьер-Лу Гриффе сообщил, что компания не планирует продавать устройство по консольной модели с убытком. Стоимость будет сопоставима с ПК аналогичной производительности.

По словам Гриффе, Steam Machine ориентируется на качество компонентов и мощность, а не на низкий порог входа. При этом конкретные цифры Valve не называет. Аналитики оценивают возможный диапазон от середины $500 до примерно $1000 в зависимости от конфигурации.

Сама Valve отмечает, что цены компонентов постоянно колеблются, поэтому окончательные решения по стоимости пока не приняты.

Почему это важно

Если Steam Machine окажется в ценовой зоне обычного ПК, ожидания покупателей меняются сразу. Речь идёт не о консоли с субсидированной ценой, а о компактном настольном ПК с акцентом на производительность. Такая стратегия выделяет устройство на фоне PlayStation и Xbox: меньше компромиссов в железе, больше возможностей для современных игр и более высокая планка сборки.

Для ПК-аудитории подход не вызывает удивления. Игрокам, привыкшим к консольным ценам, стоимость может показаться завышенной. В любом случае Valve даёт понять, что устройство станет частью долгосрочной стратегии по развитию экосистемы Steam и контролю над платформой.

Для потенциальных покупателей

Высокий ценник может отпугнуть тех, кто рассматривает Steam Machine как замену приставке. Зато пользователи, которые уже держат в доме периферию и привыкли к ПК-ориентированным играм, получают компактный и мощный мини-ПК с возможностью гибкой настройки.

Отсутствие субсидий означает, что Valve, вероятно, не будет выпускать совсем бюджетных версий. Впрочем, базовая конфигурация включает 512 ГБ SSD, что может сделать стартовую модель более доступной.

Что дальше?

Valve планирует выпустить Steam Machine в начале 2026 года. Сравнение с готовыми сборками и самостоятельной сборкой ПК станет ключевым индикатором того, насколько Steam Machine конкурентоспособна.