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Российский разработчик выпустил обновлённую версию Half-Life с трассировкой лучей

Российский разработчик Сультим Цырендашиев представил обновлённую версию культового шутера Half-Life с трассировкой лучей. В игре появилось освещение в реальном времени, мягкие тени и полноценные отражения, что делает графику более реалистичной.

Half-Life: Ray Traced доступна для бесплатной загрузки через GitHub. Там же можно ознакомиться с инструкцией по установке и исходным кодом проекта. Для запуска потребуется лицензионная версия Half-Life из Steam.

Разработчик сразу отметил, что не тестировал своё детище на видеокартах AMD. Ранее Сультим Цырендашиев создал похожие модификации для Serious Sam: The First Encounter и Quake.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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