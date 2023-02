Российский разработчик выпустил обновлённую версию Half-Life с трассировкой лучей

Российский разработчик Сультим Цырендашиев представил обновлённую версию культового шутера Half-Life с трассировкой лучей. В игре появилось освещение в реальном времени, мягкие тени и полноценные отражения, что делает графику более реалистичной.

Half-Life: Ray Traced доступна для бесплатной загрузки через GitHub. Там же можно ознакомиться с инструкцией по установке и исходным кодом проекта. Для запуска потребуется лицензионная версия Half-Life из Steam.

Разработчик сразу отметил, что не тестировал своё детище на видеокартах AMD. Ранее Сультим Цырендашиев создал похожие модификации для Serious Sam: The First Encounter и Quake.