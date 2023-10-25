Steam переводит Турцию и Аргентину на доллары

Пользователи Steam с аккаунтами Турции и Аргентины начали получать уведомление: начиная с 20 ноября, их средства и цены в магазине будут пересчитаны и отображены в долларах США.

Valve объявила о решении отказаться от турецкой лиры и аргентинского песо в пользу доллара США. Изменение обусловлено колебаниями валютных курсов в этих странах за последние несколько лет. Переход к доллару США ожидается способствовать увеличению стабильности как для игроков, так и для разработчиков.

В рамках этого изменения также были определены страны, входящие в регионы LATAM-USD (Латинская Америка) и MENA-USD (Ближний Восток и Северная Африка):

Регион LATAM-USD включает следующие страны:

Белиз

Сальвадор

Гватемала

Гондурас

Никарагуа

Панама

Аргентина

Боливия

Эквадор

Гайана

Парагвай

Суринам

Венесуэла

Регион MENA-USD охватывает следующие страны:

Бахрейн

Египет

Ирак

Иордания

Ливан

Оман

Палестина

Турция

Йемен

Алжир

Ливия

Марокко

Тунис

Судан

