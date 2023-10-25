Steam переводит Турцию и Аргентину на доллары

Пользователи Steam с аккаунтами Турции и Аргентины начали получать уведомление: начиная с 20 ноября, их средства и цены в магазине будут пересчитаны и отображены в долларах США.
Valve объявила о решении отказаться от турецкой лиры и аргентинского песо в пользу доллара США. Изменение обусловлено колебаниями валютных курсов в этих странах за последние несколько лет. Переход к доллару США ожидается способствовать увеличению стабильности как для игроков, так и для разработчиков.
В рамках этого изменения также были определены страны, входящие в регионы LATAM-USD (Латинская Америка) и MENA-USD (Ближний Восток и Северная Африка):
Регион LATAM-USD включает следующие страны:
- Белиз
- Сальвадор
- Гватемала
- Гондурас
- Никарагуа
- Панама
- Аргентина
- Боливия
- Эквадор
- Гайана
- Парагвай
- Суринам
- Венесуэла
Регион MENA-USD охватывает следующие страны:
- Бахрейн
- Египет
- Ирак
- Иордания
- Ливан
- Оман
- Палестина
- Турция
- Йемен
- Алжир
- Ливия
- Марокко
- Тунис
- Судан