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Steam переводит Турцию и Аргентину на доллары

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Валентин Снежин 25 октября 2023 в 08:16

Пользователи Steam с аккаунтами Турции и Аргентины начали получать уведомление: начиная с 20 ноября, их средства и цены в магазине будут пересчитаны и отображены в долларах США.

Valve объявила о решении отказаться от турецкой лиры и аргентинского песо в пользу доллара США. Изменение обусловлено колебаниями валютных курсов в этих странах за последние несколько лет. Переход к доллару США ожидается способствовать увеличению стабильности как для игроков, так и для разработчиков.

В рамках этого изменения также были определены страны, входящие в регионы LATAM-USD (Латинская Америка) и MENA-USD (Ближний Восток и Северная Африка):

Регион LATAM-USD включает следующие страны:

  • Белиз
  • Сальвадор
  • Гватемала
  • Гондурас
  • Никарагуа
  • Панама
  • Аргентина
  • Боливия
  • Эквадор
  • Гайана
  • Парагвай
  • Суринам
  • Венесуэла

Регион MENA-USD охватывает следующие страны:

  • Бахрейн
  • Египет
  • Ирак
  • Иордания
  • Ливан
  • Оман
  • Палестина
  • Турция
  • Йемен
  • Алжир
  • Ливия
  • Марокко
  • Тунис
  • Судан

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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