Игра в Steam оказалась вирусом и украла криптовалюту на $150 тысяч | The GEEK
close
Новости

Игра в Steam оказалась вирусом и украла криптовалюту на $150 тысяч

Valve удалила бесплатную 2D-игру BlockBlasters, которая маскировалась под платформер, но устанавливала софт для кражи криптовалюты.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 23:36

Steam сняла с публикации игру BlockBlasters, которая оказалась вредоносным ПО. Вместо обещанного геймплея она устанавливала криптодрейнер и похитила у пользователей более $150 000.

Как это произошло

  • BlockBlasters появилась в Steam 30 июля как бесплатный 2D-платформер.
  • 30 августа разработчик внёс обновление, добавившее скрытый криптодрейнер.
  • Игра получила более 200 «очень положительных» отзывов, что помогло ей завоевать доверие.
  • Жертвами стали сотни игроков, включая стримеров.

Особенно громким стал случай латвийского стримера Raivo Plavnieks (Rastaland.TV), у которого диагностирован рак 4-й стадии: он потерял около $32 000, собранных на лечение.

Механика атаки

По данным исследователей vx-underground, злоумышленники рассылали фишинговые предложения стримерам, предлагая деньги за продвижение BlockBlasters. На деле игра устанавливала вредоносный софт и получала доступ к криптокошелькам.

Что дальше

Steam удалил BlockBlasters 21 сентября. Ранее компания убрала и другие проекты с вредоносным кодом: PirateFi, Sniper: Phantom’s Resolution и Chemia.

Valve пока не дала официальный комментарий по ситуации.

id·211031·20250922_2336
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Паника из-за утечки Steam оказалась фейком
Серию игр Battlefield распродают в Steam со скидкой 95%
Metro 2033 Redux бесплатно раздают в Steam и GOG
Российская студия анонсировала демку космо-хоррора Vicious Red
Больше не эксклюзив PS5: Rise of the Ronin выйдет на ПК уже 11 марта
Как покупать игры в Steam в России в 2024 году
Как пополнить кошелек Steam в России и купить игру в 2025 году
В Steam стартовала большая зимняя распродажа
В России не будут запрещать Steam
Анонс Half-Life 3 может состояться уже 13 декабря
Steam и GOG могут заблокировать в России
Кошелек Steam теперь можно пополнить через RuStore
Доказательства разработки Half-Life 3 нашли в файлах игр Valve
Steam перестал работать на Windows 7 и Windows 8
Steam перестаёт работать на Windows 7 и 8
Valve начала кикать игроков Counter-Strike 2 за «читерские» функции клавиатур
Больше никакой халявы: Steam изменил правила возврата средств за игры
Valve анонсировала Steam Deck с OLED-экраном и 1 ТБ памяти
Steam переводит Турцию и Аргентину на доллары
Valve не будет выпускать Counter-Strike 2 на macOS
Вышла Counter-Strike 2

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры