Игра в Steam оказалась вирусом и украла криптовалюту на $150 тысяч

Steam сняла с публикации игру BlockBlasters, которая оказалась вредоносным ПО. Вместо обещанного геймплея она устанавливала криптодрейнер и похитила у пользователей более $150 000.

Как это произошло

BlockBlasters появилась в Steam 30 июля как бесплатный 2D-платформер.

30 августа разработчик внёс обновление, добавившее скрытый криптодрейнер.

Игра получила более 200 «очень положительных» отзывов, что помогло ей завоевать доверие.

Жертвами стали сотни игроков, включая стримеров.

Особенно громким стал случай латвийского стримера Raivo Plavnieks (Rastaland.TV), у которого диагностирован рак 4-й стадии: он потерял около $32 000, собранных на лечение.

Механика атаки

По данным исследователей vx-underground, злоумышленники рассылали фишинговые предложения стримерам, предлагая деньги за продвижение BlockBlasters. На деле игра устанавливала вредоносный софт и получала доступ к криптокошелькам.

Что дальше

Steam удалил BlockBlasters 21 сентября. Ранее компания убрала и другие проекты с вредоносным кодом: PirateFi, Sniper: Phantom’s Resolution и Chemia.

Valve пока не дала официальный комментарий по ситуации.