Больше никакой халявы: Steam изменил правила возврата средств за игры

Valve сообщила о важных изменениях в своей политике возврата средств за игры, приобретённые в Steam. По существующим правилам, покупатели имеют возможность провести в игре до двух часов и запросить возврат средств по любым причинам.

Однако была лазейка – некоторые игроки покупали специальные издания или оформляли предзаказы, которые предусматривали ранний доступ к играм. Это позволяло им играть неограниченное количество времени до официального релиза игры, а также два часа после. В итоге геймеры успевали полностью пройти игры и затем требовали возврат денег.

Уязвимость «залатали». Теперь двухчасовой срок для возможности возврата начинает отсчитываться уже в период дорелизного доступа. Таким образом, вернуть деньги можно будет, как и раньше в течение 14 дней с момента релиза игры, но система будет учитывать всё время, проведённое в игре.