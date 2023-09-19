В России выйдет книга о создании Half-Life

Издательство «Бомбора» начало принимать предварительные заказы на книгу Яна Франсуа «Half-Life. Как Valve создала культовый шутер от первого лица». Выход новинки запланирован на октябрь.

Книга расскажет о рабочих буднях Valve в девяностых-нулевых, когда создавались обе части Half-Life. Также читатели узнают о финансировании проектов, внутренних перипетиях студии, публичных скандалах и познакомятся с работой штатных сотрудников компании.

Значительный объём книги посвящен самой Half-Life и её особенным механикам, которые сделали игру культовой на долгие годы.

Кроме истории Half-Life, автор расскажет о создании сервиса Steam, ставшего флагманом уже игровых лаунчеров.

Стоимость новинки составит 810 рублей.