Valve работает над новой историей для Half-Life

Компания Valve работает над созданием новых историй для Half-Life и Portal. Об этом рассказали представители студии Грег Комер и Эрик Петерсон в интервью зарубежному изданию Famitsu.

Как заявил Комер, разработчики любят созданные ими вселенные и не собираются их откладывать в долгий ящик. Однако Петерсон отметил, что именно сейчас в работе нет проектов, которые были связаны с Portal.

Также не совсем понятно, что получит серия Half-Life – очередную историю по Half-Life 2 или наконец-то свет увидит Half-Life 3.

Ранее Valve заявляла, что не работает над продолжением Half-Life, после выпуска Half-Life: Alyx в 2020 году.

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