Valve прекратила продажи самой доступной версии Steam Deck с LCD-экраном

Компания Valve прекращает производство базовой версии Steam Deck с LCD-экраном. Речь идёт о модели с накопителем на 256 ГБ. После распродажи текущих запасов устройство больше не будет доступно в официальном магазине.

Решение принято без публичного анонса. Информация появилась в примечании на странице Steam Deck, где указано, что выпуск LCD-версии 256 ГБ остановлен. Изначально сообщение отображалось только для США, однако позже аналогичное уведомление появилось и в британском регионе, что подтверждает глобальный характер изменений.

Ранее Valve уже сняла с производства другие LCD-модификации Steam Deck — версии на 64 и 512 ГБ. Таким образом, компания полностью переводит линейку портативной консоли на OLED-модель.

Отказ от LCD-версий совпал с ростом стоимости компонентов, в том числе из-за спроса со стороны ИИ-индустрии. Сокращение модельного ряда позволяет Valve упростить производство и сосредоточиться на одной версии устройства.

Steam Deck LCD долгое время оставался самым доступным вариантом портативного ПК для игр и способствовал росту популярности SteamOS и Linux на платформе Steam. Теперь единственным вариантом консоли в продаже остаётся Steam Deck OLED, цена которого начинается заметно выше.

Valve пока официально не комментировала прекращение выпуска LCD-модели.