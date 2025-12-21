Valve прекратила продажи самой доступной версии Steam Deck с LCD-экраном | The GEEK
close
Новости

Valve прекратила продажи самой доступной версии Steam Deck с LCD-экраном

Steam Deck LCD долгое время оставался самым доступным входом в экосистему SteamOS.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:04

Компания Valve прекращает производство базовой версии Steam Deck с LCD-экраном. Речь идёт о модели с накопителем на 256 ГБ. После распродажи текущих запасов устройство больше не будет доступно в официальном магазине.

Решение принято без публичного анонса. Информация появилась в примечании на странице Steam Deck, где указано, что выпуск LCD-версии 256 ГБ остановлен. Изначально сообщение отображалось только для США, однако позже аналогичное уведомление появилось и в британском регионе, что подтверждает глобальный характер изменений.

Ранее Valve уже сняла с производства другие LCD-модификации Steam Deck — версии на 64 и 512 ГБ. Таким образом, компания полностью переводит линейку портативной консоли на OLED-модель.

Отказ от LCD-версий совпал с ростом стоимости компонентов, в том числе из-за спроса со стороны ИИ-индустрии. Сокращение модельного ряда позволяет Valve упростить производство и сосредоточиться на одной версии устройства.

Steam Deck LCD долгое время оставался самым доступным вариантом портативного ПК для игр и способствовал росту популярности SteamOS и Linux на платформе Steam. Теперь единственным вариантом консоли в продаже остаётся Steam Deck OLED, цена которого начинается заметно выше.

Valve пока официально не комментировала прекращение выпуска LCD-модели.

id·216542·20251221_1404
Valve намекнула на цену Steam Machine
Новая Steam Machine 2026: характеристики, что обещает Valve и когда можно купить
Valve представила новое железо: VR, ПК и Steam Controller
Игра в Steam оказалась вирусом и украла криптовалюту на $150 тысяч
Продажи портативных ПК достигли 6 миллионов
SteamOS появится на других портативных устройствах
Анонс Half-Life 3 может состояться уже 13 декабря
Доказательства разработки Half-Life 3 нашли в файлах игр Valve
Steam перестал работать на Windows 7 и Windows 8
Steam перестаёт работать на Windows 7 и 8
Valve начала кикать игроков Counter-Strike 2 за «читерские» функции клавиатур
Больше никакой халявы: Steam изменил правила возврата средств за игры
В России растет спрос на портативные игровые консоли
Steam Deck
Steam Deck поддерживает более 13 000 игр
Предзаказ Steam Deck с OLED-экраном стартовал в России: цены шокируют
Valve анонсировала Steam Deck с OLED-экраном и 1 ТБ памяти
Steam переводит Турцию и Аргентину на доллары
Valve не будет выпускать Counter-Strike 2 на macOS
Вышла Counter-Strike 2
Консоль Lenovo Legion Go станет частью игровой экосистемы дополненной реальности

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры